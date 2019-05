Capitão Contar pede materiais hospitalares e limpeza para bairro de Campo Grande

O deputado estadual Capitão Contar (PSL) pediu diversas solicitações ligadas na área da saúde para o Jardim Aeroporto, região oeste de Campo Grande, durante a sessão da ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). Dentre elas, o abastecimento de materiais hospitalares e folhas sulfites para a UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família), além de limpeza e retira de lixo do bairro.

De acordo com funcionários da unidade, o local está com defasagem de materiais hospitalares e de escritório. “Até mesmo para procedimentos simples, como fazer um curativo e imprimir a ficha de um paciente, a UBSF está com falta deste tipo de material. Por isso, peço que as autoridades municipais atendam a unidade o mais breve possível, pois quem mais sofre com a precariedade do atendimento é a população”, explica o parlamentar.

Além disso, a Associação de Moradores do Bairro informou que, há diversos lixos espalhados por lá. “Falta de limpeza de terrenos, manutenção no espaço que é usado como campo de futebol pelos moradores e materiais que foram descartados no Jardim Aeroporto, estão fazendo que o número de insetos aumente. Principalmente nesta época, em que vivemos uma epidemia de dengue”, lembrou o Capitão Contar.

Os documentos com as solicitações foram encaminhados para a Prefeitura de Campo Grande, Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) e Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).