Capitão Contar pede manutenção de abono para servidores e prorrogação para reajuste

O deputado estadual Capitão Contar (PSL) pediu a manutenção do valor de R$ 200, que é um abono já recebido pelos servidores estaduais. Além de prorrogar a data do reajuste, para que haja tempo hábil entre as conversas entre o governo estadual e os representantes das classes. A medida foi apresentada pelo parlamentar durante a sessão da ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) desta quinta-feira (25), após o anúncio do Governo do Estado pela retirada deste valor dos servidores e o não reajuste salarial.

No documento lido pelo deputado cita que, “o abono salarial dos servidores foi prorrogado pela Lei 5.173 de 2018, passando a validade para até 31 de março deste ano. Segundo informações dos funcionários, o acordo realizado na época era o de incorporar esse valor no salário dos servidores, a partir deste mês, caso o governo saísse do limite prudencial, o que não aconteceu”.

E acrescentou que, “o valor do abono é um tanto considerável para essas famílias, sendo inaceitável que a situação seja tratada sem o devido reconhecimento de importância que cada um desses servidores tem para com o Estado. Lembramos ainda da questão das 8 horas que, serão cumpridas a partir do segundo semestre, ocasião que inúmeros funcionários que precisam desempenhar atividades para complementar suas rendas terão que abandoná-las”.

O Capitão Contar lembrou-se da defasagem que o reajuste pode ocasionar como, “o salário de algumas categorias está demasiadamente defasado, sendo assim, esses servidores além da prorrogação e incorporação do abono, têm expectativa maior de reajuste em seus vencimentos, inclusive maior que a inflação, tendo em vista que, os administrativos da educação, por exemplo, estão com um piso menor que o salário mínimo”.

Reunião e Comissão

Durante a sessão foi formada uma comissão que vai tratar destes pontos como o governador, levando as reivindicações de cada categoria. Capitão Contar é um dos titulares a compor este grupo. E participou juntamente com os demais da reunião realizada na manhã de hoje.

A reunião com o poder executivo estadual deve ser realizada nesta tarde e um dos pontos que serão apresentados pela Comissão é a manutenção do valor de R$ 200, enquanto as conversas entre o governo estadual e as categorias sobre o reajuste, continue.