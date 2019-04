Capitão Contar pede agilidade de licitação para construção de nova unidade de saúde

O deputado estadual Capitão Contar (PSL) pediu agilidade do poder executivo municipal para a abertura de licitação, a fim de construir uma unidade de saúde no Bairro Lar do Trabalhador, em Campo Grande. O pedido foi lido durante a sessão plenária desta quarta-feira (24), após um morador da região procurar o parlamentar para denunciar a situação.

De acordo com o popular que fez a reclamação, o atual posto de saúde, que é uma UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família), não tem espaço e nem estrutura para atender a demanda do bairro. Com isso, o atendimento se torna pouco satisfatório para quem procura o posto e isso só gera mais gastos ao próprio governo municipal.

“Além disso, o solicitante informou que, a prefeitura possui uma grande área na mesma rua da atual UBS, que poderia ser utilizada para a construção do novo prédio. Pelas razões apresentadas, peço a construção de um prédio que funcione adequadamente para a população que procura atendimento médico na região. Solicitamos que sejam tomadas as medidas necessárias com urgência”, ressaltou o deputado Capitão Contar.

O documento foi encaminhado para a Prefeitura de Campo Grande, ao secretário municipal Saúde e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.