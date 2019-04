Capitão Contar participa de reunião da Comissão de Meio Ambiente

O deputado estadual Capitão Contar (PSL) participou nesta quinta-feira (11), da reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, na ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), para falar sobre a situação do município de Bonito. O parlamentar faz parte da Comissão e também é presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, além de vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira.

No encontro foi falado sobre a atual situação de Bonito, onde alguns rios estão ficando com águas turvas e isso está refletindo no cotidiano dos moradores e dos turistas. Por conta disso, foi enaltecido que haja a conservação e proteção de áreas úmidas nos rios Formoso, Prata, do Peixe, Perdido e Salobra.

“Precisamos pensar no amanhã e não somente no hoje. Este assunto é mais profundo do que parece, pois envolve a questão de saúde, pois se a água foi contaminada temos a questão do consumo e dos peixes que por lá vivem. A educação, na questão de conservação e preservação de um bem natural. Até mesmo no uso de produtos para as plantações que podem atingir uma área maior. Além disso, temos que levar em conta a proteção da preservação dos rios, onde algumas pessoas ‘invadem’ as curvas de rios, seja por não tem equipamento para fazer esta contenção ou por não saber como agir, e é neste ponto que acredito que o poder público possa ajudar”, salienta o parlamentar Capitão Contar.