Capitão Contar faz homenagens aos militares em alusão do Dia do Exército

No próximo dia 19 de abril, será o Dia do Exército, em comemoração a esta data, o deputado estadual Capitão Contar (PSL) homenageou quatro militar na noite desta terça-feira (16), durante uma sessão solene, na ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). Foi entregue a Comenda Guararapes, criada em alusão à Batalha que leva o mesmo nome, ocasião em que houve a união das forças brasileiras do então Brasil colônia que expulsou os invasores holandeses.

Foram homenageados o coronel da reserva Walney Pinheiro da Ávila, formado na AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras) em 1972, chefe do Estado-Maior da 17ª Brigada de Infantaria de Selva (Marabá - PA), oficial do Estado-Maior do Comando Militar do Nordeste, comandante do 9º Grupo de Artilharia de Campanha (Nioaque - MS), chefe do Estado-Maior da 9ª Região Militar (Campo Grande - MS) e assessor de Gestão do comandante Militar do Oeste.

Coronel da reserva da Cavalaria, João Carlos Canéppele, formado pela AMAN no ano de 1973, aspirante-a-oficial no 3 Esquadrão de cavalaria Mecanizado (Brasília - DF), instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras; sendo no 2º Regimento de Carros de Combate (Pirassununga - SP) e 4º Regimento de Cavalaria Blindado (São Luiz Gonzaga - RS), aluno na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (Rio de Janeiro - RJ), no Comando Militar do Oeste (Campo Grande - MS), comandante no 20º Regimento de Cavalaria Blindado (Campo Grande - MS) e Estado-Maior do Exército (Brasília - DF).

Além do capitão reformado do Exército José Lourenço Parreira, com formação e aperfeiçoamento de sargentos na Escola de Sargentos das Armas (Três Corações - MG), curso de violino e curso de regência coral no Conservatório Estadual Padre José Maria Xavier (São João Del Rei), Parapsicologia no Instituto Mens Sana (São Paulo - SP), e Teologia Moral, Eclesiologia e liturgia - escola Mater Eclesiae (Mosteiro São Bento do Rio de Janeiro).

E o coronel paraquedista José Roberto de Melo Queiroz, formado pela AMAN em 1975, Comando Militar do Leste - Brigada de Infantaria Paraquedista (Rio de Janeiro - RJ), Comando Militar do Sul - 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (Bagé - RS), Comando Militar da Amazônia - Implantação da 16ª Brigada de Infantaria de Selva (Tefé - AM) e Comando Militar do Oeste (Campo Grande - MS).