Capitão Contar fala sobre investimentos para produtores em Encontro da Cadeia da Borracha

O deputado estadual Capitão Contar (PSL) representou a ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) na manhã desta terça-feira (12), no 1º Encontro da Cadeia da Borracha, que ocorreu na Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. Durante o evento, o parlamentar falou sobre o incentivo para os produtores.

O evento tem o objetivo de fomentar o plantio de seringueiras e esclarecer dúvidas. Foi falado sobre os investimentos e também o retorno desta cultura, que é em longo prazo. “E é por isso que acredito que seja importante a participação do legislativo. Para entender as dificuldades e colaborar para com o progresso do nosso Estado. Pois, o plantio vai além do campo, mexe com a indústria, a mão de obra e traz novos investimentos”, ressaltou o deputado.

O parlamentar atualmente participa de duas comissões da Assembleia, sendo presidente de Turismo, Indústria e Comércio, e vice-presidente de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira.

“A implantação de um projeto deste pode consolidar Mato Grosso do Sul, e a partir da matéria-prima, há possibilidades de diversos produtos no mercado de trabalho, como foi demonstrado aqui. O poder legislativo pode e deve estar aberto a novas conversas sobre o aspecto econômico, de cultivo e de emprego. Foi de grande valia a participação de pesquisadores, técnicos e do próprio produtor, que pôde esclarecer as primeiras impressões do mercado em que já começou a atuar. Pois, há plantios que ocorreram há dois anos”, salientou o deputado.