Capitão Contar e Soraya Thronicke destacam importância das Escolas cívico-militares em MS

A proposta do MEC é implantar o modelo em 54 instituições no próximo ano, e em mais 162 até 2023 - Foto: Agência Brasil

O deputado estadual, Capitão Contar (PSL), reuniu-se, nesta quarta-feira (6), com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, em Brasília para discutir a implantação do projeto das escolas cívico-militares em Mato Grosso do Sul. A reunião foi realizada no Ministério da Educação e contou com a presença da senadora, Soraya Thronicke.

"A minha bandeira sempre foi a Educação. Fiquei muito feliz com a ideia do projeto e queremos expandir para outros municípios de MS. Eu acredito que só com uma educação de qualidade poderemos nos tornar cidadãos conscientes, dignos e livres de ideologias. O encontro foi produtivo e oportunizou um estreitamento de objetivos para nosso Estado. A intenção das escolas cívico-militares é excelente para Mato Grosso do Sul. Além de mais disciplina, nossos jovens terão um contato diário com ações de civismo e patriotismo, muito importantes na formação do cidadão”, argumenta.

A iniciativa é uma parceria entre o MEC (Ministério da Educação) e o Ministério da Defesa, que apresenta um conceito de gestão nas áreas: educacional, didático-pedagógica e administrativa com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares. A proposta do MEC é implantar o modelo em 54 instituições no próximo ano, e em mais 162 até 2023.

Em Mato Grosso do Sul, o parlamentar e a SES (Secretaria de Estado de Educação) estão acompanhando o processo de escolha das escolas cívico-militares em MS. Até o momento, serão contempladas duas unidades de ensino que ficam em regiões consideradas ‘de vulnerabilidade’, uma em Campo Grande e outra em Corumbá, por atenderem aos principais requisitos do projeto. No entanto, outros municípios poderão ser atendidos, conforme os demais Estados se organizem.