Capitão Contar e Felipe Orro cobram solução para o Lago do Parque das Nações Indígenas

Os deputados estaduais Capitão Contar (PSL) e Felipe Orro (PSDB) cobraram do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, prefeitura de Campo Grande e das secretarias estadual e municipal do Meio Ambiente uma solução para o Lago do Parque das Nações Indígenas, localizado em Campo Grande. A medida foi apresentada na ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) e encaminhada às autoridades responsáveis.

“Precisamos resolver esse problema. O lago embeleza a cidade, e é um ponto turístico. Fiz um requerimento, subscrito pelo deputado Capitão Contar [PSL], ao secretário de Meio Ambiente para apresentar solução a esse desastre ambiental. O lago assoreado prejudica as pessoas, que deixam de usufruir da beleza e da contemplação que ele proporciona”, justificou o parlamentar Felipe Orro, que é o vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Assembleia.

“O lago fica em um local de maior preservação de mata em Campo Grande. Um espaço utilizado por diversas famílias e turistas. Lá é rico em fauna, porém sem o devido cuidado ao lago, a nossa flora é quem paga um preço alto. Animais estão morrendo, além disso, o local há muito tempo deixou de ser utilizado por nossos atletas canoístas, que faziam os treinos por lá. Porém, ‘N’ fatores, como a falta de limpeza fez que o lago se tornasse impróprio, agora, nem mais água está tendo”, denunciou o parlamentar Capitão Contar.