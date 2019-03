Capitão Contar e Exército Brasileiro visitam novas instalações da Santa Casa

Eles conheceram alguns dos setores que foi reestruturado e ouviu quem estava por lá - Foto: Divulgação

O deputado estadual Capitão Contar (PSL) visitou as novas instalações da Santa Casa de Campo Grande. Representantes do Exército Brasileiro também esteve no encontro, dentre eles estavam o comandante da 9ª Região Militar, general-de-brigada Ramon Marçal da Silva, o diretor do Hospital Militar da Área de Campo Grande, Tenente-Coronel Alessandro Sartori Thies, e o chefe da seção de Comunicação do comando da 9ª região, Fernando Luiz Pacheco da Costa. Eles foram acompanhados pelo presidente da Santa Casa, Esacheu Nascimento, o diretor-secretário adjunto, Alcides dos Santos, diretor de Finanças Ivan Araujo Benedito, Heitor Freire, e os conselheiros administrativos Cesar Quintas Guimarães e Arly Rosa.

O parlamentar e a comitiva estiveram na Santa Casa, onde foram apresentadas as melhorias realizadas pela atual gestão. “Mesmo com as dificuldades financeiras que passam as Santas Casas do Brasil, a atual gestão da Santa Casa de Campo Grande tem realizado um trabalho exemplar, no tocante à comodidade e atendimento de todos os pacientes, acompanhantes e funcionários, demonstrando uma gestão humanizada, eficiente e altamente competente”, afirmou o deputado estadual Capitão Contar.

Eles conheceram alguns dos setores que foi reestruturado e ouviu quem estava por lá. O parlamentar e os militares do Exército conheceram a sala de monitoramento, Unidade de Traumatologia, Centro Cirúrgico, CTI (Centro de Tratamento Intensivo), quarto e quinto andares, Lavanderia, Banco de Olhos, Laboratório, Pronto-Socorro, Day Clinic, Capela Interna e o NIR (Núcleo Interno de Regulação).