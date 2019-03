Capitão Contar apresenta projetos de leis voltados à educação em Mato Grosso do Sul

O deputado estadual Capitão Contar (PSL) apresentou dois projetos de leis voltados para a educação em Mato Grosso do Sul, na manhã desta quinta-feira, durante a sessão ordinária da ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). As propostas dão conta sobre a gestão compartilhada do ensino e a inserção de atividades cívicas para os alunos.

Um dos projetos do parlamentar ressalta que, a gestão compartilhada militar do sistema de educação, sobretudo no processo de aprendizagem envolvendo a Secretaria de Educação do Estado, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que já é uma realidade bem-sucedida em outras unidades da federação, sobretudo no Amapá, no Amazonas, no Distrito Federal e em Goiás. Uma das escolas de Gestão Compartilhada Militar do Amapá, a Antônio Messias, se destacou recentemente no levantamento organizado pelo Jornal Folha de São Paulo sobre as médias do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2017. O estabelecimento saiu da 50ª posição no ranking estadual, para o 6º lugar.

“A proposta é viabilizar militares tanto da ativa quanto da reserva para que contribuam na educação. Assim como os recursos, que serão feitos por meio do nosso Estado, além das secretarias de educação e segurança. Este modelo já foi adotado em outros estados e tem dado certo. Um ensino de qualidade, gratuito e de responsabilidade futura”, explicou o Capitão Contar.

Outro projeto apresentado institui no âmbito da rede de educação básica do Estado de Mato Grosso do Sul, ações de resgate do civismo, a cidadania e ao sentimento de nacionalidade. “O objetivo é enaltecer para as nossas crianças e jovens que somos brasileiros, e que eles tenham orgulho de pertencerem a este país, de serem patriotas e respeitarem os valores nacionais. Desta forma, vamos colher bons frutos no futuro. É hora da gente dar um norte para esta nova geração e este é o caminho do respeito e da educação, afinal, a violência, o crime e o desrespeito nas salas de aula, ocorrem pela falta de hierarquia e padronização no estudo. E assim, estaremos mais perto do modelo ideal de educar as nossas crianças”, frisou.