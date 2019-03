Capacitação, encontro de vereadoras e audiência pública movimentam semana

Todos os eventos serão realizados na Assembleia Legislativa e são gratuitos e abertos ao público

A semana de 25 a 29 de março na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) começa na segunda-feira (25) com o projeto “Segunda Legal”. O evento é promovido pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet e oferece palestras de capacitação acerca dos aspectos que envolvem a atividade legislativa. Neste encontro, o consultor legislativo Thiago Debessa de Abreu ministrará a palestra “A iniciativa do parlamentar estadual sobre políticas públicas e seus reflexos” às 14h no Plenarinho Deputado Nelito Câmara.

A quarta-feira (27) começa com a reunião semanal da Comissão de Constituição, Justiça e Redaçao (CCJR) a partir das 8h no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. À tarde, a Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet realizará o “1º Encontro de Vereadoras de Mato Grosso do Sul” e o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. O encontro será realizado das 14h às 16h30 no Plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis.

O deputado Antônio Vaz (PRB) promove na quinta-feira (28) uma audiência pública para apresentação dos Relatórios Detalhados Quadrimestrais e Relatório Anual de Gestão da Secretaria de Estado de Saúde (SES). O evento será realizado no Plenarinho Deputado Nelito Câmara a partir das 14h.

A semana se encerra com o “I Encontro Público-Privado sobre Doença Renal Crônica e Terapia Renal Substitutiva” na sexta-feira (29). A partir das 14h no Plenário Deputado Júlio Maia, o grupo - formado por nefrologistas, usuários, gestores, associações e representantes da saúde em nível federal - discutirá o problema e as possíveis soluções para o tema. “A crise na Terapia Renal Substitutiva expõe uma grande falta de recursos e a necessidade de implantação de tratamento e prevenção da doença renal crônica”, justificou o proponente do encontro, deputado Antônio Vaz.

Todos os eventos são gratuitos e abertos ao público.