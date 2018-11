Canuto diz que orçamento do Desenvolvimento Regional deve ter de R$ 6 a 8 bi

Anunciado pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, para o Ministério do Desenvolvimento Regional, o secretário Gustavo Canuto estima que a pasta terá orçamento de R$ 6 bilhões a R$ 8 bilhões. A conta foi baseada na proposta orçamentária dos atuais Ministérios das Cidades e da Integração para o próximo ano. Após a fusão dos ministérios, Canuto disse que haverá redução da equipe administrativa da nova pasta.

A indicação de Canuto foi feita pelo presidente eleito pelo Twitter. Ele é secretário-executivo do Ministério da Integração e servidor efetivo do Ministério do Planejamento. Também foi chefe de gabinete do ex-ministro Helder Barbalho (MDB) por dois anos.

Questionado se a indicação teria sido feita por Helder, Canuto negou. "De maneira nenhuma. O ex-ministro Helder não tem nenhum papel nessa indicação. A indicação veio da equipe de transição, foi uma indicação técnica", frisou. Canuto comemorou a escolha e disse fazer parte de um governo que "escolhe ministros por critérios técnicos".