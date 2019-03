Candidatos do concurso da PM e Bombeiros entregam carta de agradecimento a Coronel David

Futuros policiais vieram até o gabinete do parlamentar para agradecer pessoalmente a intervenção junto ao Governo

Depois do apoio incondicional aos remanescentes da Agepen, chegou a vez dos candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar de MS reconhecerem o trabalho do deputado Coronel David (PSL) e firmarem uma parceria com o parlamentar para dar sequência às fases do concurso. Durante a manhã desta quinta-feira (21), os candidatos visitaram o deputado em seu gabinete e entregaram uma carta de agradecimento pelo apoio do parlamentar junto ao Governo do Estado no diálogo para seguir com as novas fases do certame.

“Os candidatos do concurso da Policia Militar de Mato Grosso do Sul, juntamente dos candidatos ao Corpo de Bombeiros Militar expressam, por meio deste documento a imensa gratidão ao deputado Coronel Estadual Coronel David, tendo em vista a ajuda prestada referente ao pedido de realização do Teste de Aptidão Física (TAF). O Deputado Coronel David, lutou conosco dialogando com o Governo e conseguiu um acordo para a realização da etapa, que possivelmente será realizada em maio”, disse Jean Carlos Tavares de Oliveira, representando os candidatos.

Diálogo junto ao Governo do Estado

O secretário adjunto de Administração e Desburocratização (SAD), Édio Viegas reforçou a importância do trabalho do parlamentar na articulação entre o Governo e os candidatos. "O apoio do deputado Coronel David é essencial para que haja um diálogo entre os candidatos e o Executivo. Por ele ser da segurança pública isso facilita bastante o processo junto aos futuros policiais e bombeiros militares. Temos que trabalhar juntos para que em breve eles possam reforçar a segurança no Estado", disse o secretário.

Parceria

O reconhecimento do grupo se deu por conta de inúmeros encontros entre Coronel David, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e a Secretaria de Administração e Desburocratização, para dar continuidade ao certame. "Mesmo com a crise financeira, econômica e moral que o país vive, o Governo do Estado sempre se mostrou sensível, atento e comprometido com a segurança pública, prova disso é a realização do certame. Algumas questões de ordem burocrática estavam travando o concurso, porém graças ao diálogo junto ao Executivo Estadual em breve os futuros policiais e bombeiros militares poderão fortalecer a segurança pública em nosso Estado", destacou David.