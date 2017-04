Candidato do DEM, Elmar Nascimento é eleito presidente do Conselho de Ética

O deputado Elmar Nascimento (DEM-BA) acaba de ser eleito presidente do Conselho de Ética da Câmara. O deputado do partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ganhou a eleição com 11 votos, contra nove de seu adversário na disputa, Sandro Alex (PSD-PR).

A composição do colegiado foi completada nesta terça-feira, 11, com os 21 membros titulares. O PSDB foi o último partido a indicar seus representantes: Izalci (DF) e Paulo Abi-ackel (MG).

Do conselho, o único membro titular que foi incluído na lista dos políticos delatados por ex-executivos da Odebrecht foi Cacá Leão (PP-BA).

