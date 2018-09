Candidato ao Senado, Delcídio Amaral lembra que liberou mais de R$2 bilhões em emendas para MS

Como Senador da República eu andei como poucos nesse Estado. Eu ficava na minha casa só no domingo, o restante eu estava andando”, relembra - Foto: Divulgação

A vida de Delcídio Amaral deu uma reviravolta no ano de 2015, quando a (PGR) Procuradoria-Geral da República o acusou e prendeu injustamente. Após 90 dias na prisão ele foi solto e uma nova página passa a ser escrita na carreira do ex-senador, após o dia 12 de julho deste ano, quando ocorreu a absolvição do Juiz Federal, Ricardo Augusto Soares Leite, substituto da 10ª Vara, que concluiu em seu parecer, a improcedência da acusação. Em sua sentença, o juiz destaca depoimentos sem credibilidade e reconhece a inexistência de prova de culpa.

Logo no dia seguinte em que foi inocentado da acusação de obstrução na Justiça, o ex-senador, agora filiado ao PTC (Partido Trabalhista Cristão) já começou a trabalhar para anular a cassação de seu mandato e reaver seus direitos políticos, decretada pelo Senado, em decorrência da acusação.

Delcídio conseguiu e registrou sua candidatura ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul na segunda-feira (17), dentro do prazo dado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em menos de uma semana de campanha, Delcídio conquistou 14% de intenção de votos no Ibope, pesquisa TRE/MS 03695/2018, que ouviu 812 eleitores, em 30 municípios, entre os dias 21 e 23 de setembro. A margem de erro considerada pela simulação é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

“Inocentado, voltando ao Senado, vou fazer sempre o melhor por Mato Grosso do Sul, como fazia antes, levando recursos e fazendo nosso estado ter a importância reconhecida no cenário nacional. Quando fui senador, posso dizer que não há um só município que não tenha alguma ação do meu mandato”, diz Delcídio.

Em 13 anos, Delcídio liberou mais de R$ 2 bilhões em emendas para Mato Grosso do Sul. “Vou continuar trabalhando nos projetos que impactam a economia estadual, além de me empenhar para promover a cidadania, trabalho, geração de riqueza, e condições sociais”, fala.

Segundo ele, ainda há muito o que fazer por Mato Grosso do Sul e para ele precisa dar continuidade ao trabalho feito até agora. “Existem muitas emendas que já tinham sido liberadas, que não foram encaminhadas e acabaram sendo prejudicas, são projetos que foram empenhados mas que não receberam o cuidado necessário”.

Em campanha intensa pelo estado, Delcídio tem recebido muito apoio e carinho das pessoas que se alegram com sua vitória. “Eu fiz muita coisa por esse estado e não há cidade, distrito, aldeia, assentamento, e regiões quilombolas, que você ande e que as pessoas não lembrem de mim. Ficaram preocupadas com o que aconteceu comigo, mas eu fui inocentado, então as pessoas que tinham algum tipo de dúvida hoje não têm mais. Isso é resultado desse trabalho que eu fiz, que foi muito forte. Como Senador da República eu andei como poucos nesse Estado. Eu ficava na minha casa só no domingo, o restante eu estava andando”, relembra.

“Conheço a realidade e as dificuldades de nossos municípios. O Estado é uma imagem, mas o que reflete nele é o município, a cidade, porque é lá que está a vida. E o Estado não pode atrapalhar, pelo contrário, ele tem que ajudar o município para que ele se projete, desenvolva e gere oportunidades a sua população e eu quero trabalhar para isso”, finaliza.