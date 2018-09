Candidatas mulheres em MS estão mais confiantes nas eleições deste ano

Dra. Maria José é neuropediatra e presidente licenciada da Associação Médica de Mato Grosso do Sul. Deixou a entidade para concorrer às eleições deste ano. - Divulgação

Há menos de duas semanas para as eleições uma pesquisa sobre a participação feminina nas eleições deste ano em Mato Grosso do Sul, desenvolvida pelo Podemos Mulher, indica que as candidatas estão mais confiantes e determinadas a saírem vencedoras neste pleito, conquistando vagas principalmente para os cargos na Assembleia Legislativa e Câmara Federal.

“Sabemos que em alguns estados as mulheres candidatas foram hostilizadas, discriminadas e bastante criticadas por lutarem por melhores condições para os estados e para o país. Mas isso não aconteceu aqui, onde as mulheres são fortes e determinadas e já conquistaram mais espaço na política”, afirma Dra. Maria José, presidente do Podemos Mulher e candidata a deputada estadual.

Dra. Maria José é neuropediatra e presidente licenciada da Associação Médica de Mato Grosso do Sul. Deixou a entidade para concorrer às eleições deste ano. Ela está confiante de que conquistará uma das 24 cadeiras do parlamento do Estado e pretende trabalhar mais nessa área de saúde da população.

Sobre o desempenho das mulheres nesta campanha, Dra. Maria José disse que como presidente do Podemos Mulher MS, tem uma preocupação especial com as demais mulheres do partido e da coligação, com relação a possíveis maus tratos que por ventura estariam sofrendo durante esse período eleitoral. “Felizmente não constatamos nada por aqui e até onde sabemos, mesmo com as mulheres de outros partidos, esse problema não é grave no Estado. Estamos disputando em igualdade com os homens aos cargos que pleiteamos”, afirmou.

Ela afirmou também que a cada eleição aumentará cada vez mais o número de mulheres candidatas, pois elas têm consciência de que precisam ocupar os espaços em todas as áreas para também lutar por uma sociedade melhor para todos.

O envolvimento de um grande número de homens em denúncias de corrupção no Estado e em todo o país, segundo a Dra. Maria José, vai acabar proporcionando uma votação maior nas mulheres candidatas. “A população está revoltada com os inúmeros casos de corrupção envolvendo homens e isso deverá provocar uma depuração muito grande. Ou seja, aquelas pessoas suspeitas de envolvimento em irregularidades deverão ser alijadas do processo eleitoral e vai facilitar a eleição de mulheres, que despertam mais confiança do eleitor por não se envolver em irregularidades”, afirmou a candidata a deputada estadual, a neurologista Dra. Maria José.