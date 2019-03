Cancelamento de visita de Bolsonaro à universidade repercute no Twitter

A expressão 'Mackenzie' foi alçada ao ranking de assuntos mais comentados do Twitter brasileiro assim que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) cancelou a visita que faria ao campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na região central de São Paulo. O presidente seria apresentado ao projeto MackGraphe, que pesquisa as propriedades do grafeno.

Alunos da universidade organizaram protestos contra a ida de Bolsonaro ao campus, o que teria gerado uma mudança de planos. Os pesquisadores do MackGraphe seguiram da universidade para o Comando Militar do Sudeste, onde apresentam nesta tarde os projetos e pesquisas ao presidente.

"Valentão de Twitter, Bolsonaro afinou e fugiu da estudantada do Mackenzie", tuitou o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que relembrou ainda a desistência do ministro Paulo Guedes, da pasta da Economia, de comparecer à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara nesta terça, 26. "O piloto sumiu e o copiloto desistiu?", provocou o parlamentar.

O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) também lembrou o episódio da visita frustrada de Guedes à CCJ e disse que "esse é o governo que só é corajoso nas redes sociais, e pelo visto, não por muito tempo", para depois parabenizar os alunos da Mackenzie pelos protestos.