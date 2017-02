“Campo Grande vai ganhar muito com isso”, diz vereador Junior Longo sobre recapeamento de vias da Capital

O vereador Junior Longo (PSDB) esteve na manhã de segunda-feira (06) acompanhando o lançamento do parque de obras, apresentação da equipe e cronograma das obras de recapeamento e reestruturação das avenidas Bandeirantes, Brilhante, Marechal Deodoro e Guia Lopes.

Segundo informações da Prefeitura de Campo Grande começam a ser recapeadas na próxima segunda-feira (13), por meio do convênio firmado com o Exército Brasileiro. A parceria garantirá qualidade superior às vias, que terão pavimento feito com uma técnica chamada polimerizada. É um tipo de asfalto mais flexível e que traz um tempo de vida útil mais longo, sem sofrer lombadas ao longo da via, devido ao tamanho e peso dos ônibus.

O convênio foi formalizado com o 9º Grupamento Logístico, o convênio tem prazo final de 24 meses e custará mais de R$ 24 milhões. A Prefeitura vai arcar com o custo da obra e o Exército fornecerá mão de obra e a expertise em construções.

A parceria prevê o recapeamento de 12 quilômetros das vias que integram o futuro Corredor Sudoeste do Transporte Coletivo: ruas Guia Lopes, Brilhante, Marechal Deodoro (altura do terminal Aero Rancho) e toda extensão da Avenida Bandeirantes; bem como implantação de 6,42 quilômetros de drenagem e construção das bases onde serão instaladas as estações de pré-embarque do corredor de ônibus. A primeira via a ser recuperada será a Rua Guia Lopes, em um trecho de 600 metros entre as avenidas Bandeirantes e a Salgado Filho. A segunda será a Rua Brilhante (3 km), a terceira a Avenida Bandeirantes (4km) e por último a Avenida Marechal Deodoro (5km).

Para o vereador Junior Longo esse convênio tem tudo para trazer melhorias no tráfego da capital. “Esperamos muito esse momento e acredito que será uma parceria de qualidade e sucesso! Campo Grande vai ganhar muito com isso! ”, enfatizou.

