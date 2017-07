Campo Grande smart city debate soluções para cidades inovarem

Inspirar para transformar Campo Grande em uma cidade mais inteligente, apresentando as melhores práticas, desenvolvendo, influenciando e acelerando o crescimento com tecnologia e inovação. Esses são os objetivos do evento que a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), realizará no próximo dia 3 de agosto, no auditório do Sebrae – MS.

O Campo Grande Smart City traz para a cidade palestras com profissionais renomados, com foco em liderança, desenvolvimento sustentável, conceitos de tecnologia e aplicações inteligentes. “O evento vem ao encontro com o trabalho que a agência de tecnologia da Prefeitura está fazendo ao debater soluções tecnológicas que se movimentem em todas as áreas, mas principalmente naquelas que são de utilidade pública e que a população mais utiliza”, explica o Diretor-Presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso.

Nas chamadas smart cities, o cidadão e os serviços essenciais estão conectados. A energia limpa ganha espaço, o reaproveitamento de recursos básicos como a água, além de tratamento do lixo. “O compartilhamento de produtos, serviços e espaços, também fazem parte do DNA de uma cidade inteligente. A ideia é criar soluções para serviços públicos através da tecnologia, para que a população possa usufruir de serviços com qualidade”, pontua o Diretor de Inovação em Gestão Pública da Agetec e um dos idealizadores do evento, Cláudio Ramos.

O evento Campo Grande Smart City tem vagas limitadas. Para fazer a inscrição acesse o link: https://www.sympla.com.br/campo-grande-smart-city__164475

