Campo Grande passa a ter mês de prevenção e combate aos incêndios urbanos

Promover a discussão junto à comunidade, otimizar a gestão, o monitoramento, a prevenção e o combate aos incêndios urbanos em Campo Grande. Este é o objetivo do projeto de lei aprovado nesta terça-feira (15), pelos vereadores que institui o 'Agosto Alaranjado', de autoria do parlamentar Eduardo Romero (Rede).

Eduardo Romero destaca que seu mandato faz ao longo do ano conscientização de questões ambientais como uso racional da água, resíduos sólidos e combate aos incêndios, temas que já foram temas de audiências públicas promovidas pelo vereador. A escolha do mês de agosto para a campanha sobre incêndios urbanos é por conta do período caracterizado por estiagem e aumento de registros de focos de calor.

O vereador destaca que o Código Florestal Brasileiro, que tem quatro artigos que tratam diretamente do problema do fogo, seria uma medida extremamente útil na prevenção de incêndios no País, no entanto, a quantidade de focos de calor monitorada pelo Instituto Nacional de Pesquisas (INPE) está acima do registrado no ano passado.

Antes mesmo de o projeto ser aprovado nesta terça, está em andamento a campanha denominada Agosto Alaranjado, que é promovida pela Planurb em parceria com diversas instituições como o Corpo de Bombeiros e a Câmara Municipal, por meio do mandato Eduardo Romero. 'Existe legislação forte e bem atualizada sobre esta questão, mas e necessário um trabalho de educação ambiental eficiente e constante para que essa legislação seja conhecida e implementada em toda sua extensão, por isso apresentamos o projeto de lei', explica.

Pelo projeto aprovado nesta terça, que segue para o executivo, fica instituído no calendário oficial de Campo Grande, o Agosto Alaranjado. A prefeitura fica encarregada, inclusive com possibilidade de parcerias com a iniciativa privada, de organizar atividades educativas e informativas visando a redução dos índices de incêndios urbanos.

