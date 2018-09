Campo Grande e Coxim são beneficiadas nas indicações de Mochi nesta quarta

As indicações foram lidas durante a sessão plenária desta quarta-feira

O deputado Junior Mochi (MDB) apresentou duas indicações nesta quarta-feira (26), que irão beneficiar os municípios de Campo Grande e Coxim no interior do Estado.

Foi encaminhada solicitação ao prefeito municipal, Marquinhos Trad (PSD), pedindo a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Ministro João Arinos, nas proximidades do cruzamento com a rua Guilherme Ferreira Dutra. A solicitação foi realizada em atendimento aos moradores e comerciantes da região, em razão do grande fluxo de pedestres e veículos que em alta velocidade .

Já em atendimento à solicitação do vereador Edmir Candido (MDB), foi solicitado para o município de Coxim, aos senadores senadores Simone Tebet e Waldemir Moka, (ambos do MDB), a interlocução junto aos órgãos competentes para viabilizar a destinação de recursos federais para a aquisição de um odontomóvel (unidade itinerante devidamente equipada para oferecer atendimento odontológico).