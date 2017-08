Prefeito Marquinhos Trad esteve presente na 12ª Caminhada da Paz

A caminhada pela paz teve início no bairro Dom Antônio Barbosa em 2005, quando no mês de agosto, um soldado que servia o Exército levou um tiro e veio a falecer / Divulgação

Unidos para o bem e pela paz, representantes de mais de 40 entidades governamentais e não-governamentais participaram da 12ª Caminhada da Paz promovida na região do bairro Dom Antonio Barbosa. A Caminhada contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad que estava acompanhado da presidente do Comitê Gestor do FAC e primeira-dama, Tatiana Trad e também da vice-prefeita, Adriane Lopes.

A Caminha da Paz foi coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e começou pela Rua Lúcia dos Santos, seguindo pela Rua Evelina Figueiredo Selingardi e encerrando em frente à UBSF do Parque do Sol.

Para o prefeito Marquinhos Trad, a iniciativa busca sensibilizar a população a refletir sobre a necessidade de se viver em paz dentro da comunidade e da família, nos lares e na própria sociedade como forma de enfrentamento à violência. “Este é um momento de reflexão e um ato de amor ao próximo e da busca da prática da generosidade todos os dias e de ser uma pessoa do bem e da paz”, destacou o prefeito Marquinhos.

O secretário Municipal de Assistência Social, José Mario Antunes da Silva lembra que a Caminhada da Paz é um dos pontos altos das festividades dos 118 anos de Campo Grande. “Esta caminhada fortalece as famílias e o respeito ao próximo. Este ato simboliza a luta pela paz em nossa Capital. Vamos semear sementes que dão frutos para ter mais paz nas ruas”, frisou José Mário.

Para a coordenadora do Centro Multiuso Renato Pereira Guedes (Picolé), Edieli Rosalém Campo Grande tem presenciado momentos difíceis e crimes violentos, principalmente nos últimos dias. “Esta passeada faz a população refletir sobre a violência. É um momento de reunir a família e fazer a caminhada e buscar a união de todos”.

Para o professor de capoeira da Rede Solidária, Everson Almeida este é um momento para a família refletir e buscar a paz. “Vamos abraçar os filhos, irmãos, tios, ou seja, toda a família e buscar a paz. Trabalho com crianças, quero que elas cresçam e realizam seus sonhos de ir para uma faculdade e conquistar um espaço digno na sociedade, para isso elas precisam viver sem violência e na paz”, disse Everson.

Dona Jalmira Lopes da Silva é moradora do bairro Dom Antônio Barbosa há mais de 30 anos e disse que depois dos movimentos contra a violência no bairro e a Caminhada da Paz, o índice de violência foi reduzido. “Precisamos fazer muito mais e este ato da passeata, com certeza, chama a atenção e evita os atos violentos e, dessa forma, podemos viver numa sociedade mais justa e melhor”.

Cultura da Paz

A caminhada pela paz teve início no bairro Dom Antônio Barbosa em 2005, quando no mês de agosto, um soldado que servia o Exército levou um tiro e veio a falecer. O acontecimento foi na Avenida Evelina Selingard. Na época havia uma grande tensão entre os jovens das comunidades do Parque do Sol e Dom Antonio Barbosa.

A idealizadora do projeto, Cleia Larsen lembra que a iniciativa teve início como forma de protesto quando resolveram trabalhar vestidos de branco por vários dias. “Foi então que começou a parceria com a prefeitura, com o apoio da SAS. Convidamos a comunidade escolar da escola Padre Tomaz Girardelli, o Cecapro com os idosos, o posto de saúde, os ceinfs do Lageado, do Los Angeles e do Aero Rancho para a nossa primeira Caminhada pela Paz pelo bairro. Saímos com faixas e bandeiras brancas”, disse Cleia Larsen. A partir desta data, a caminhada passou a fazer parte da programação do aniversário de Campo Grande.

Participantes da caminhada

A caminhada da Paz contará com a presença da Escola Municipal Pe. Tomás Ghirardelli, Escola Municipal Tereza Noronha de Carvalho, Escola Municipal Gonçalina Faustina de Oliveira, Conselho Tutelar Sul, CREAS Sul, CRAS Aero Rancho, CRAS Guanandy, CRAS Vila Gaúcha, CC Tijuca, CRAS Canguru, CC Botafogo, CRAS Los Angeles, CRAS Moema, CEINF Ranza Bedoblin Domingos, CEINF Lageado, CEINF Professora Ayd Camargo Cesar, CEINF Joana Mendes dos Santos, Projeto Asas do Futuro, Projeto Ato, Escolinha de Futebol Real, Rede Solidária, UBSF Parque do Sol, Associação de Moradores Parque do Sol, Associação de Moradores Dom Antônio, Associação de Moradores Jardim Colorado.

O evento contou com a presença do deputado Lídio Lopes, vereador Airton Araujo, chefe de gabinete do Prefeito, Alex de Oliveira Gonçalves, diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Paulo Fernando Garcia Cardoso.

Também participaram a Polícia Militar Cavalaria Montada, Cata MS, Cooperativa Novo Horizonte, Coopermas&Atmaras, Pastoral da Criança, Centro Espírita Caravana da Luz, I Esquadrão Independente de Polícia Militar Montada/Cavalaria. Agentes de Trânsitos da Agetran e Agentes de Trânsito da Guarda Civil Municipal (GCM).

Veja Também

Comentários