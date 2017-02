Câmara de São Gabriel do Oeste realiza reunião para discutir ações voltadas ao setor da saúde

Os vereadores da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste participaram, nesta sexta-feira (3), da primeira reunião com a secretaria de saúde do município, Michele Paupeiro / Divulgação/Assessoria

Os vereadores da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste participaram, nesta sexta-feira (3), da primeira reunião com a secretaria de saúde do município, Michele Paupeiro. No encontro, foram discutidas ações da atual gestão e os principais problemas do setor.

Acompanhada do presidente da FUNSAÚDE (Fundação Municipal de Saúde), José Edacyr Simm, a secretária descreveu as principais dificuldades encontradas no início do mandato. Veículos sucateados, falta de medicamentos controlados e insuficiência de recursos, foram alguns dos problemas citados.

Apesar das dificuldades, a secretária garantiu que as adequações já estão sendo providenciadas pela Prefeitura. Os parlamentares também apresentaram ideias e se colocaram à disposição da secretária para melhorar o atendimento na rede municipal de saúde.

“Precisamos discutir os problemas para encontrar as melhores soluções para a nossa cidade. Nesse sentido, nós vereadores, acreditamos que este trabalho em conjunto com a Prefeitura é fundamental para conseguirmos respostas mais efetivas. A Casa estará sempre de portas abertas aos secretários. Este é o caminho para garantir melhores condições de vida a toda população”, destacou o presidente da Câmara Municipal, vereador Valdecir Malacarne (PPS).

Novas reuniões, envolvendo secretários e vereadores devem ocorrer ao longo de todo o ano. No último dia 31 de janeiro, por exemplo, o secretário de Infraestrutura, Juninho Gazineu, também esteve em reunião na Câmara de Vereadores para apresentar um breve relatório das ações executadas, além de expor as dificuldades encontradas na Secretaria de Infraestrutura no primeiro mês de gestão.

Além do presidente, participaram da reunião, os vereadores Fernando Rocha (PSB), Vagner Trindade (PSB), Ramão Gomes (PTB), Luizinho do Ferro Velho (PSDB), Rogério Rohr (PDT) e Angelo Mendes (PRB).

