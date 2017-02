Câmara Municipal de São Paulo elege presidentes das comissões

A Câmara Municipal de São Paulo definiu hoje (10) os presidentes das sete comissões permanentes da casa, responsáveis por analisar os projetos de lei antes de irem ao plenário. A escolha dos presidentes foi feita em plenário e ficou definido que as reuniões ordinárias acontecerão sempre às quartas-feiras. As salas e os horários dos encontros ainda devem ser anunciados.

De acordo com a Câmara, a Comissão Permanente de Constituição e Justiça já aprovou o requerimento para realização de audiência pública do projeto de lei que trata da criação de um canal de denúncia contra pichação, o “Disque-Pichação”. O encontro será na próxima terça-feira (14), às 10h, no plenário 1º de Maio.

Membros das comissões:

Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa

Presidente: Mário Covas Neto (PSDB)

Membros: Reis (PT), Janaína Lima (Novo), Edir Sales (PSD), Rinaldi Digilio (PRB), Sandra Tadeu (DEM), Caio Miranda (PSB), Zé Turin (PHS) e Claudinho de Souza (PSDB).

Comissão de Finanças e Orçamento

Presidente: Jair Tatto (PT)

Membros: Aurélio Nomura (PSDB), Isac Felix (PR), Rodrigo Goulart (PSD), Atílio Francisco (PRB), Ricardo Nunes (PMDB), Ota (PSB), Rodrigo Gomes (PHS) e Reginaldo Tripoli (PV).

Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente

Presidente: Souza Santos (PRB)

Membros: Fabio Riva (PSDB), Eduardo Suplicy (PT), Paulo Frange (PTB), José Police (PSD) e Camilo Cristófaro (PSB).

Comissão de Administração Pública

Presidente: Toninho Paiva (PR)

Membros: Gilson Barreto (PSDB), Antonio Donato (PT), Ricardo Teixeira (PROS), André Santos (PRB), Alfredinho (PT) e Quito Formiga (PSDB).

Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia

Presidente: Senival Moura (PT)

Membros: João Jorge (PSDB), Adilson Amadeu (PTB), Fernando Holiday (DEM), Abou Anni (PV), Conte Lopes (PP) e Alessandro Guedes (PT).

Comissão de Educação, Cultura e Esportes

Presidente: Claudio Fonseca (PPS)

Membros: Aline Cardoso (PSDB), Arselino Tatto (PT), Celso Jatene (PR), George Hato (PMDB), Dalton Silvano (DEM) e Toninho Vespoli (PSOL).

Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher

Presidente: Rute Costa (PSD)

Membros: Adriana Ramalho (PSDB), Juliana Cardoso (PT), Sâmia Bomfim (PSOL), Gilberto Nascimento (PSC), Milton Ferreira (PTN) e Noemi Nonato (PR).

