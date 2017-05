Câmara firma Termo de Cooperação com Conselho Regional de Educação Física

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande assinaram na sessão ordinária dessa quinta-feira (18) um convênio com o Conselho Regional de Educação Física - 11ª Região (CREF11/MS-MT), com objetivo de estreitar as relações entre as instituições, promover a troca de informações e parceria na análise de propostas de interesse do setor.

O Termo de Cooperação Mútua foi assinado pelo presidente do Conselho Regional de Educação Física - 11ª Região (CREF11), Ubiratam Brito de Melo e pelo presidente da Casa de Leis, vereador Prof. João Rocha.

A parceria firmada tem como objetivo a realização de ações conjugadas visando o acompanhamento e contribuições técnicas com as ações legislativas que possam direta ou indiretamente influenciar no desempenho da categoria representada pelo CREF11.

De acordo com Ubiratam Brito, "quero agradecer imensamente essa Casa por esta importante oportunidade que nos está oferecendo de firmar esta parceria. Nossas profissões regulamentadas sofrem problemas que não queríamos que acontecessem. E essa parceria nos dá a oportunidade de trazermos a essa Casa aquilo que nós sentimos que é importante para nossa profissão e dar respaldo a essa trabalho. Não é uma parceria só com o conselho, mas com 7.354 filiados, que desejam e almejam que nossa profissão seja reconhecida como da área de saúde e que oferece uma qualidade de vida melhor para nossa sociedade", afirmou o presidente do Conselho.

O presidente Prof. João Rocha destacou a "importância desse termo de cooperação mútua que temos firmado com os conselhos, associações e sindicatos, para que toda matéria que passe pela Casa, possa ser encaminhada para cada segmento, para darem uma consultoria, um parecer técnico e junto procuradoria da Casa, os vereadores possam, na hora de discutir e votar, estar com todo embasamento e informações técnicas necessárias daqueles profissionais que enfrentam as dificuldades de cada profissão", disse.

