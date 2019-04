Câmara enaltece ações da Frente que combate a tríplice epidemia

O deputado Renato Câmara (MDB) ocupou a tribuna nesta terça-feira (16) para discursar sobre as ações da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Tríplice Epidemia: Dengue, Chikungunya e Zika, instituída pelo Ato da Mesa Diretora 14/2019. No último sábado ocorreu o primeiro seminário em parceria com a Frente, que discutiu as políticas públicas e privadas para o combate ao mosquito Aedes aegypit.

Segundo o deputado, o evento foi em Dourados e resultou em uma Carta Aberta ao ministro da Saúde, Henrique Mandetta (DEM-MS), com informações sobre pesquisas em andamento para o combate do mosquito e ainda 17 propostas para implementação de ações de enfrentamento. “Uma ação que devemos valorizar é a realização da vacina contra dengue, que já está em seu terceiro estágio, sendo testada em humanos”, ressaltou.

O parlamentar ainda destacou que foi discutida a possibilidade de criação de um Fundo de Endemias para custear ações com a população, por exemplo, mutirões com associações de bairro e ainda implementação de uma educação sanitária para crianças. “Temos que investir na mudança de hábito, para mudar a vida de toda a população. Igual usar o cinto de segurança, a conscientização levou ao hábito. São 42 instituições parceiras da Frente e vamos disseminar as boas ideias”, afirmou Renato Câmara.

No seminário ainda foram apresentados uma armadilha de mosquito caseira em que, segundo Câmara, ficou de receber uma validação técnica da Fiocruz e um game feito pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul que, de forma lúdica, um super herói combate o mosquito e conscientiza como prevenir as doenças.

O trabalho da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Tríplice Epidemia também foi elogiado pelo deputado Antônio Vaz (PRB). “A dengue tem ceifado vidas e ninguém mais pode ficar de braços cruzados. Como presidente da Comissão de Saúde coloco a comissão à disposição também para ajudar em estratégias conjuntas para prevenção”, destacou Vaz.

Professor Rinaldo (PSDB) também enalteceu o trabalho da Frente. “É preciso conscientizar. Vi reclamações da Associação dos Moradores do Dom Antônio em que caminhões de entulho despejam o tempo todo lixo em local inadequado. Anos atrás tivemos epidemias muito fortes e ficamos conhecidos como a capital da dengue. O tempo passa e os hábitos ainda não mudaram. Ainda vemos lixos nas casas. Por isso a Frente tem o papel fundamental e já foi comprovado que a cada R$ 1 gasto em prevenção, outros R$ 4 são economizados”, disse Rinaldo.

