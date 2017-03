Câmara e TSE promovem Seminário Internacional sobre Sistemas Eleitorais

A Câmara dos Deputados e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizam nos dias 20 e 21 de março – segunda-feira e terça-feira da próxima semana – o Seminário Internacional sobre Sistemas Eleitorais. O primeiro dia do evento será realizado na sede do TSE, das 14h às 18h45, e o segundo dia no Plenário 2 da Câmara, das 8h30 às 13h30. Estão previstas as participações de especialistas, acadêmicos, parlamentares e autoridades do Brasil e de outros países – além dos presidentes das instituições organizadoras.

O seminário visa à discussão de alternativas para o sistema eleitoral brasileiro, por meio da troca de opiniões e avaliações entre participantes estrangeiros e nacionais. A intenção é oferecer insumos para os membros do Poder Legislativo, que são os principais atores do processo de revisão do sistema eleitoral. O evento, que conta com o apoio do Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Eleitoral (International IDEA), focará nas experiências existentes nos países de origem dos convidados internacionais: Alemanha, Bélgica, Espanha, Estados Unidos, França, México, Países Baixos e Portugal.

Confira aqui a programação do seminário.

