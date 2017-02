Câmara debate regime geral da Previdência com centrais sindicais

A comissão especial de reforma da Previdência na Câmara dos Deputados debate hoje (21) o Regime Geral de Previdência Social, que inclui os trabalhadores de empresas privadas. Esta é a terceira de nove audiências públicas que a comissão fará sobre Previdência Social.

Participarão do debate representantes de quatro centrais sindicais, além de especialistas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Também foi convidado o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Leonardo de Melo Gadelha.

A Câmara iniciou na semana passada as discussões sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, que trata da reforma das aposentadorias dos brasileiros. Anunciada em dezembro, proposta é prioridade do presidente Michel Temer na área econômica.

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que a expectativa do governo é a aprovação das reformas da Previdência e trabalhista neste primeiro semestre. O relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia (PPS-BA), já afirmou que pretende entregar seu parecer sobre a PEC 287/2016 no próximo dia 16 de março.

