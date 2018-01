Câmara de Vereadores devolve R$ 5,2 milhões para a Prefeitura de Campo Grande

Esse valor é resultado da economia realizada pela Câmara - Divulgação

A Câmara Municipal de Campo Grande transferiu para as contas da Prefeitura em 2017 o valor total de R$ 5.215.009,75 (cinco milhões, duzentos e quinze mil, nove reais e setenta e cinco centavos), referente à devolução de duodécimo.

"Esse valor é resultado da economia realizada pela Câmara de Vereadores, num trabalho conjunto, durante todo o ano", explica o presidente da Câmara, vereador Professor João Rocha.

O duodécimo é calculado de acordo com o valor da receita corrente líquida anual do município, Estado e União em questão, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública.