Câmara de Vereadores de Camapuã homenageia Nelson Trad Filho com Mérito Legislativo

Como parte da programação dos 69 anos de Camapuã, a Câmara de Vereadores realizou ontem (28) Sessão Solene de entrega de Títulos de Cidadão Camapuanense e Títulos de Mérito Legislativo. Dentro os homenageados, estava o ex-prefeito e presidente do PTB estadual Nelson Trad Filho, indicação do vereador Chitão (PTB).



Para o vereador, esta é uma maneira de agraciar aqueles que fizeram e ainda fazem pela cidade. “Esta homenagem é um reconhecimento de todos que de alguma maneira contribuíram para o crescimento do nosso município, seja ele morador ou não da nossa querida Camapuã”, destacou.



"Fiquei muito feliz e honrado pela homenagem, quero compartilhar com todos aqueles que contribuíram para minha trajetória, é gratificante", disse Nelsinho, ao agradecer o título.?



