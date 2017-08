Câmara cancela sessão e decreta luto pelo falecimento do ex-governador Pedro Pedrossian

A Câmara Municipal de Campo Grande, em nome de todos os vereadores e assessores, comunicou há pouco que está de luto devido ao falecimento do ex-governador de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian, que faleceu na madrugada desta terça-feira (22).

Em sinal de respeito, em homenagem e reconhecimento aos serviços prestados ao estado de Mato Grosso do Sul, a Casa de Leis decretou luto oficial de três dias e as bandeiras na sede do Legislativo estão hasteadas a meio mastro. A 46ª sessão ordinária desta terça-feira (22) foi cancelada, assim como a solenidade de lançamento do programa Juntos por Campo Grande que seria realizada às 19 horas, no Plenário Oliva Enciso. Uma nova data será agendada.

Pedro Pedrossian foi governador de Mato Grosso, no período de 1966 a 1971, antes que o Estado fosse dividido. Eleito senador em 1978, renunciou ao mandato em 1980 para assumir o cargo governador nomeado do estado de Mato Grosso do Sul. No período de 1991 a 1994 foi governado do estado de Mato Grosso do Sul eleito em pleito direto.

O presidente da Casa de Leis, vereador Prof. João Rocha lamentou o falecimento e prestou condolências aos amigos e familiares. "Cancelamos a sessão e decretamos luto oficial de três dias em respeito à família e em reconhecimento aos grandes serviços prestados pelo ex-governador aos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Pedrossian era um homem que estava a frente do seu tempo, um visionário empreendedor e prova disso são as obras projetadas por ele nos dois Estados, que, apesar do tempo, continuam atuais. É uma grande perda para nosso Estado", destacou o parlamentar.

Para o 1° secretário da Casa de Leis, vereador Carlão, “É uma perda irreparável para Mato Grosso do Sul, ele foi um verdadeiro estadista, fez muito pelo nosso estado, foi senador, foi nomeado governador do estado pelo então presidente Figueiredo e, depois, eleito governador de Mato Grosso do Sul, foi eleito também governador de Mato Grosso, antes da divisão do estado, é uma história muito grande em Mato Grosso do Sul, realizou grandes obras, Pedrossian inovou Campo Grande, não só o estado de Mato Grosso do Sul. Ele fez muito por Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e, muito mais por Campo Grande, quando duplicou todas s saídas de Campo Grande, ele inovou na política. Hoje, está de luto o povo sul-mato-grossense, o povo mato-grossense, o povo campo-grandense e o povo brasileiro, a Câmara nem abrirá a sessão em luto a grande perda do político sul-mato-grossense.

Segundo informações dos familiares, o velório será realizado a partir das 9h30 da manhã de terça-feira (22), no Centro de Convenções "Arquiteto Rubens Gil de Camillo", no Parque dos Poderes. O sepultamento está marcado para as 16h30, no Cemitério Parque das Primaveras.

