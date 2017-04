Câmara ainda não tem quórum para retomar discussão sobre socorro a Estados

O plenário da Câmara dos Deputados abriu sessão na manhã desta quinta-feira, 6, com uma pauta exclusiva: a votação do projeto de recuperação fiscal dos Estados em calamidade financeira. Como menos de 100 deputados marcaram presença no plenário, ainda não foi possível retomar a discussão da proposta.

São necessários 257 parlamentares para que a Ordem do Dia seja iniciada.

O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ) tentou votar na quarta-feira, 5, o texto-base do projeto que cria o Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Após mais de cinco horas de discussão da proposta em plenário e de forte obstrução da oposição, Maia anunciou o adiamento da votação, por achar que não teria votos suficientes para aprovar a proposta.

