Calendário de eventos do Estado poderá contar com o Dia do Motorista de Aplicativo

O deputado estadual Lucas de Lima (Solidariedade) apresentou nesta manhã (5) o Projeto de Lei 287/2019, que institui no Estado o Dia Estadual do Motorista de Aplicativos, a ser comemorado anualmente no dia 22 de setembro, integrando o anexo ao Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei Estadual 3945/2010. São considerados motoristas de aplicativos os profissionais que realizam o transporte de passageiros através de plataformas digitais que conectam os usuários aos motoristas.

Se a proposta receber parecer favorável à sua tramitação na Casa de Leis pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), e pelas comissões de mérito, sendo aprovada também nas votações em plenário, torna-se lei e entra na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Estado.

O autor da proposta, deputado Lucas de Lima, considera este um justo reconhecimento a estes profissionais. “Esta data veio para homenagear os motoristas de aplicativos que se dedicam a prestar um serviço com excelência, muitas vezes colocando em risco a sua própria vida, como em diversos casos citados pela mídia. Homenageá-los então é uma forma de agradecimento para esta nova categoria de trabalhadores que vem auxiliando a mobilidade urbana de forma prática e eficaz a todos os públicos”, ressaltou.