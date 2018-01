Cabral já foi levado para Base Aérea do Galeão, de onde embarca para Curitiba

O ex-governador Sérgio Cabral deixou, no início da noite de hoje (18), a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio, e foi levado em um carro da Polícia Federal (PF) para a Base Aérea do Galeão, de onde será transferido para Curitiba.

Ao sair da cadeia, Cabral estava vestido com camiseta branca e calça jeans, conforme o uniforme do estabelecimento penal, e carregava garrafa de água, bolsas e bagagem. O carro que levou o ex-governador para a Base Aérea foi escoltado por outro veículo da PF.

Cabral será levado à Curitiba no avião da PF de prefixo PR-BSI. O voo deve levar cerca de uma hora e meia. Conforme o protocolo, quando chegar no Paraná, deverá passar por exames de corpo de delito para poder entrar no sistema prisional do estado.

A transferência do ex-governador atende às determinações do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba e da juíza substituta Caroline Vieira Figueiredo, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, cujo titular é o juiz Marcelo Bretas. As duas decisões apontam que Cabral tinha privilégios na cadeia.