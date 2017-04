Cabral e Adriana Ancelmo embarcam para Curitiba, onde darão depoimentos a Moro

O ex-governador do Rio Sérgio Cabral Filho (PMDB) e a ex-primeira-dama Adriana Ancelmo foram escoltados no início da manhã desta quinta-feira, 27, por policiais federais para o Aeroporto Internacional do Galeão. Eles foram levados para embarcar para Curitiba, onde prestarão depoimento às 14h para o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal. Os depoimentos serão prestados no processo que investiga o suposto recebimento de propinas na construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Agentes da Polícia Federal levaram Adriana, sob escolta, do apartamento onde cumpre prisão domiciliar no Leblon, na zona sul do Rio, por volta das 5h30. Já Cabral foi levado às 7h da sede da Polícia Federal, na zona portuária da capital.

O ex-governador dormiu lá depois que o avião da PF em que o casal embarcaria, na noite de quarta-feira, 26, apresentou problemas técnicos; Adriana, que também fora levada para embarcar, foi conduzida de volta para casa.

Desde novembro, Cabral está preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. O ex-governador é acusado de corrupção na Operação Calicute.

Veja Também

Comentários