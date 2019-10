Cabo Almi repercute na tribuna suspensão de cirurgias pela Santa Casa

O deputado Cabo Almi (PT) - Foto: Divulgação

Durante sessão ordinária desta quarta-feira (30), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o deputado Cabo Almi (PT) repercutiu a suspensão das cirurgias eletivas anunciada pela Santa Casa de Campo Grande. O deputado criticou o atraso de repasses municipais, estaduais e federais. Para Cabo Almi, é preciso priorizar a saúde.

“Fiquei muito preocupado com a suspensão das cirurgias na Santa Casa. O hospital de 24 milhões para receber e está sem recursos. O hospital que é o pulmão da saúde de Mato Grosso do Sul”, alertou o deputado.

Em aparte, o deputado Professor Rinaldo (PSDB), também falou sobre o tema. “Quero me solidarizar com todos que precisam de atendimento. Existem recursos atrasados municipal, estadual e federal, e sabemos que no momento do socorro o cidadão precisa de atendimento. O governo estadual conseguiu equacionar muita coisa num espaço curto de tempo, mas me solidarizo com a preocupação, pois sei das dificuldades do cidadão”, disse o deputado.

Antônio Vaz (Republicanos), por sua vez, falou sobre a necessidade de priorizar investimentos na área da saúde. “Temos acompanhado investimentos em setores que podem esperar. Mas a saúde não pode esperar. Uma pessoa não pode morrer por falta de atendimento. A saúde está péssima em Campo Grande e no estado, precisamos de prioridade”, afirmou Vaz.

Para Lidio Lopes, é preciso ponderar sobre os critérios de investimento e falta de recursos, bem como trabalhar pela saúde também por meio da prevenção. “Nos hospitais, os procedimentos são caros, os profissionais são caros, e esse problema é generalizado. O município passa por dificuldade financeiras, não tem recurso. Nós sabemos que os recursos são divididos entre saúde, infraestrutura e outros setores conforme os critérios da Constituição Federal. O que precisamos é investir na assistência social, que em alguns municípios não chega a contar com 1% da arrecadação. Se a gente investisse mais na assistência social teríamos menos problemas, porque haveria prevenção”, destacou.

Crítica ao Presidente da República

Na oportunidade, Cabo Almi abordou o assunto relacionado ao presidente Jair Bolsonaro (PSL) e as recentes notícias sobre envolvimento do presidente na morte da vereadora Marielle Franco do Rio de Janeiro em 14 de março de 2018.

“Os patriotas estão em maus lençóis, precisando defender o indefensável. Cada dia uma crise, cada dia uma denúncia, cada dia uma dificuldade. O presidente falou até em não renovar a concessão da Globo, que enquanto falava do PT não causava problema algum. Hoje ninguém pode investigar o presidente, ninguém pode questionar. E todos querem saber quem atendeu o porteiro na Casa 58”, afirmou Cabo Almi mencionando o imóvel de propriedade de Jair Bolsonaro, imóvel este que está sendo apontado como destino do suspeito do homicídio de Marielle.