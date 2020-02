Cabo Almi reivindica publicação de decreto antes da reabertura da pesca

Para Cabo Almi, é fundamental que o decreto que regulariza a pesca em Mato Grosso do Sul seja editado ou republicado antes da reabertura da atividade - Foto: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (27) o deputado Cabo Almi (PT) ocupou a tribuna durante a sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) para externar sua preocupação com o setor de pesca do estado. O parlamentar afirmou que “o período da Piracema está prestes a chegar ao fim e o governo não editou as regras para este ano em novo decreto”.

“As colônias de pescadores, os ribeirinhos, a rede hoteleira, todos os envolvidos no setor querem saber como ficará a atividade neste ano de 2020, todos estão aflitos. Em nome deles eu venho pedir que façamos contato com o Poder Executivo para resolver essa situação”, afirmou o deputado.

Para Cabo Almi, é fundamental que o decreto que regulariza a pesca em Mato Grosso do Sul seja editado ou republicado antes da reabertura da atividade. “Peço em nome dos trabalhadores, que pagam impostos e geram receita ao nosso estado, e que pedem uma resposta”, considerou. O período de defeso para a proteção da Piracema termina em 28 de fevereiro de 2020.