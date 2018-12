Cabo Almi pede solução para mau cheiro no Indubrasil

Na sessão desta quarta-feira (12), o deputado estadual Cabo Almi (PT) cobrou das autoridades uma solução para o mau cheiro no Distrito Industrial de Campo Grande, na saída para Aquidauana. Na tribuna, o parlamentar informou que cobrará medidas urgentes por parte do Ministério Público do Estado, Prefeitura Municipal e Governo do Estado.

A região abriga várias indústrias, como, por exemplo, curtumes. “O lançamento de dejetos tem se agravando a cada ano. No final da tarde e durante a noite, o cheiro fica insuportável. Não podemos permitir que as famílias dos bairros Indianápolis, Pênfigo, Aero Rancho, Dom Antônio, Parque do Sol, Lajeado e Popular continuem vivendo sem dignidade”, disse.

Almi também pretende denunciar o caso à Vigilância Sanitária. “Alguém precisa fazer alguma coisa. Há anos isso tem ocorrido. Precisamos de soluções urgentíssimas”. O deputado acrescentou que se a situação não for resolvida, deverá realizar uma audiência pública na Casa de Leis.