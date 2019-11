Cabo Almi pede efetividade no combate aos incêndios no Pantanal

O deputado estadual Cabo Almi (PT) utilizou a tribuna nesta terça-feira (5) para requerer medidas efetivas do Poder Executivo estadual contra as queimadas no Pantanal. “Infelizmente eu não vejo esse movimento por parte do Governo do Estado que devia se envolver conjuntamente entres todas as Secretarias e as forças militares, seja da Marinha, Aeronáutica ou Exército para ajudar o Corpo de Bombeiros Militar no combate ao fogo nas áreas afetadas”, declarou.

“O Bioma Pantanal é nosso corredor de vida, o maior do mundo, precisamos de ajuda do Governo Federal. Lá estão queimando muitas espécies, nossa fauna e flora estão sendo destruídas. O combate aos incêndios tem sido quase que manual, os bombeiros trabalham por um milagre, acreditando que a natureza possa resolver sozinha o problema com uma chuva ou cheia”, avaliou o deputado Cabo Almi.

O deputado Pedro Kemp (PT), em aparte, declarou que também está muito preocupado com a situação alarmante do Pantanal. “É matéria até de jornais nacionais e os focos de incêndio aumentaram muito esse ano, já passarem de 10.600 focos. Necessitamos realmente de uma operação de guerra pois a situação é gravíssima, mais efetividade e uma ação emergencial para atender a demanda necessária ao combate às chamas, pois o Pantanal está ardendo em chamas”, disse o parlamentar.