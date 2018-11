Cabo Almi cobra providências contra fechamento de salas de aula em Camapuã

Deputado disse que educadores e pais de alunos estão revoltados com o fechamento das salas de aula

O deputado Cabi Almi (PT) foi à tribuna da Assembleia Legislativa, durante a sessão desta quinta-feira (29), cobrar explicações e providências da Secretaria Estadual de Educação (SES), que está realizando o fechamento de salas de aulas em alguns municípios do Estado.

Segundo o parlamentar, pais de alunos e educadores estão indignados com as mudanças. “Em Bandeirantes, o Governo do Estado anunciou o fechamento, mas depois voltou atrás. Agora, é a vez de Camapuã. Não se pode fazer uma coisa dessas sem consultar as famílias, as escolas e os prefeitos”, reiterou Almi.

Ele informou que recebeu diversas reclamações a respeito do fechamento de salas de aula da Escola Estadual Abadia Faustino Inácio, localizada em Camapuã, a 145 km de Campo Grande. “As pessoas estão revoltadas e com razão. Onde já se viu uma decisão dessas, que vai mexer com a vida de todo mundo e que não é devidamente conversada? A Secretaria de Educação precisa se explicar e tomar providências e não pode penalizar a população”, afirmou o deputado.

Enelvo Felini disse que buscará mais informações junto à SES

Em aparte, o deputado Enelvo Felini (PSDB) disse que foi surpreendido pela notícia do fechamento das salas de aula e que buscará ajudar. “Sei que se a Maria [Maria Cecília Amendola da Motta, secretaria estadual de Educação] fez isso, deve ter um motivo, que pode até ser financeiro. Mas estou sabendo hoje e vou procurar verificar o que houve”, disse.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que define e regulariza a organização da educação brasileira com base nos princípios presentes na Constituição, cabe aos estados gerir o Ensino Médio, ficando facultativa a atuação, conjunta com as prefeituras, junto à Educação Infantil e Ensino Fundamental. Na prática, a SES está alterando as distribuição dos alunos em algumas escolas, o que tem descontentado educadores e os pais dos estudantes.