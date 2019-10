Cabo Almi anuncia reunião com o governo para discutir atividade pesqueira

O deputado Cabo Almi (PT) usou a tribuna da Assembleia Legislativa, durante a sessão plenária desta quinta-feira (31), para informar que o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) irá atender os 24 parlamentares para debater alterações no Decreto 15.166, que regulamentou o exercício da atividade pesqueira no Estado e instituiu a chamada cota zero para os pescadores amadores e/ou desportivos.

“Ao longo deste ano, discutimos a cota zero com várias colônias de pescadores e representantes da rede hoteleira e do setor de turismo. Hoje, o governador disse que irá atender os deputados para tratar o assunto. Defendemos o equilíbrio, para isso é preciso alterar o Decreto”, disse Almi, que é coordenador Frente Estadual em Defesa da Pesca (FPESCA).

O parlamentar afirmou que o despovoamento dos rios não é uma questão que envolve apenas os pescadores amador e profissional. “São vários os fatores. O Governo do Estado deve fazer uma conferência da pesca, estabelecer metas e investir para que os rios voltarem a serem povoados com várias espécies”, defendeu.