Cabo Almi alerta para situação crítica de rodovias e cobra providências

Deputado Cabo Almi voltou à tribuna da Casa de Leis para fazer alerta

O deputado estadual Cabo Almi (PT) foi à tribuna da Assembleia Legislativa, durante a sessão plenária desta quarta-feira (14), reiterar o alerta para a situação crítica das rodovias estaduais. Ele demonstrou preocupação especialmente com a MS-273, no trecho próximo a Deodápolis, município localizado a 258 km de Campo Grande. "Há áreas intransitáveis e faço um apelo para que o Governo do Estado, por meio da Agesul [Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos], tome providências urgentes. Mais de 40 pessoas perderam a vida na região nos últimos anos", enfatizou.

Cabo Almi lembrou que a MS-273 tem intenso tráfego de veículos, especialmente caminhões, além de ciclistas e pedestres. Para o parlanmentar, as ações de "tapa-buracos" são apenas paliativas. "Não resolvem. Precisamos de um plano emergencial, ainda mais com as intensas chuvas. O prejuízo é material e também é incalculável. Toda vez que alguém se envolve em acidente por conta das péssimas condições das estradas, a responsabilidade é do Poder Executivo, porque é algo que poderia ter sido evitado", afirmou.

Líder do Governo do Estado na Casa de Leis, Barbosinha (DEM) informou que a Agesul está realizando estudos para melhorias nas estradas de Mato Grosso do Sul e implantação de ciclovias. "Há uma grande movimentação nas rodovias estaduais, inclusive por conta dos pedágios nas BRs, mas não tenho dúvidas de que, em breve, serão tomadas as providências cabíveis", disse.