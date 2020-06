Bruno Covas passa por novos exames no Hospital Sírio-Libanês

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi internado para fazer uma bateria de exames no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Segundo boletim médico, o prefeito foi internado na noite de (29) e os exames são de rotina, relacionados ao tratamento que ele faz contra um câncer.

De acordo com o hospital, o prefeito, que completou quatro meses de um tratamento por imunoterapia, deve passar por exames como endoscopia, ressonância nuclear magnética e PET/Scan. “Clinicamente o prefeito está muito bem, praticamente sem nenhum sinal ou sintoma, apto a seguir suas atividades pessoais e profissionais sem maiores restrições”, diz o boletim do hospital.

Em outubro do ano passado, ele foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos. Após o diagnóstico, ele iniciou um tratamento de quatro meses de quimioterapia.

Em fevereiro deste ano, exames demonstraram regressão da lesão esôfago-gástrica e da lesão hepática, mas uma biópsia detectou que o câncer nos linfonodos ainda persistia e os médicos decidiram então iniciar uma nova fase de tratamento, baseado em imunoterapia, uma estratégia que permite ao próprio sistema imunológico do paciente combater a doença. Segundo o hospital, a imunoterapia é aplicada a cada três semanas.

De acordo com boletim médico do hospital de (30), exames feitos pelo prefeito em abril deste ano demonstraram controle da lesão em linfonodos.

No dia , o prefeito foi diagnosticado com o novo coronavírus, mas sem apresentar sintomas. Na última -feira (24), após cumprir quarentena em sua casa, ele pôde retomar suas atividades.