Breaking News: Governador Reinaldo Azambuja faz live na CNN e pede os bilhões prometidos por Bolsonaro

Em entrevista a CNN, governador Azambuja fala do pacote prometido por Bolsonaro - REPRODUÇÃO

O governador Reinaldo Azambuja concedeu entrevista à CNN Brasil na manhã desta terça-feira e falou sobre o socorro bilionário que o Governo Federal teria de liberar aos estados e ainda está na promessa. A entrevista atrasou, já que a emissora teve de mostrar o presidente Jair Bolsonaro conversando com sua claque na saída do Palácio da Alvorada. A CNN não aderiu ao boicote da cobertura no Alvorada, por motivos de não informar, da imprensa.

Após agressões verbais e ameaças do grupo de militantes que fica no local, o grupo Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Metropóles e outros veículos, avisaram que não cobrirão mais enquanto não houver segurança do Planalto.

Entrevista atrasou para que fosse mostrado o confinamento de apoiadores de Bolsonaro. Imprensa, com exceção da assessoria, deixou de cobrir o local

Ao entrar no ar, Azambuja falou da reunião realizada na quinta-feira passada entre governadores e o Bolsonaro onde se tratou da situação geral no Brasil. Foi prometido a sanção do pacote emergencial de R$ 60 bilhões.

No dia seguinte, sexta-feira, o governo Bolsonaro se envolveu em nova crise diária, com a divulgação de reunião ministerial onde todos atacam a ordem constitucional e os governadores ainda estão sem resposta dos bilhões. "Fui porta-voz dos governadores na reunião de quinta-feira", lembrou Azambuja.

Durante live na quinta-feira passada: Bolsonaro promete vitória, dinheiro não sai

Pelo texto da proposta, o Governo Federal vai destinar R$ 60 bilhões às unidades federativas para ações de combate à pandemia de coronavírus. A medida ainda suspende as dívidas dos estados e municípios com a União até dezembro de 2021.

Ao final da videoconferência na quinta-feira, Bolsonaro falou que a sanção depende de alguns ajustes técnicos, mas assegurou que será no menor tempo possível para mitigar os problemas ocasionados pela crise de saúde. Para ele, “será uma grande vitória ao povo brasileiro”. Não cumpriu até a manhã desta terça-feira, vamos aguardar a tarde.