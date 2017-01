Brasileiros perdem cidadão exemplar e um magistrado qualificadíssimo, diz Padilha

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, usou o Twitter para lamentar a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, vítima de um acidente aéreo. "Teori Zavascki, um dos mais brilhantes ministros do STF, morreu. Os brasileiros perdem um exemplar cidadão e um Magistrado qualificadíssimo", escreveu o ministro do governo Michel Temer.

"Com grande tristeza recebi a confirmação da morte do brilhante Ministro Teori Zavascki. Todos nós perdemos um laureado e justo Magistrado", acrescentou.

