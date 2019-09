Brasilândia e Ribas do Rio Pardo vão receber R$ 321 mil

O senador Nelsinho Trad conseguiu do Ministério do Desenvolvimento Regional a liberação de R$ 321,7 mil para Brasilândia e Ribas do Pardo - Foto: Divulgação

O senador Nelsinho Trad conseguiu do Ministério do Desenvolvimento Regional a liberação de R$ 321,7 mil para Brasilândia e Ribas do Pardo. Os recursos federais serão utilizados pelos dois municípios de Mato Grosso do Sul em obras de drenagem e pavimentação.

No município de Brasilândia, o prefeito Antonio de Pádua Thiago (MDB) vai receber R$ 124.700,00 para pavimentação de trechos não asfaltados da Avenida Brasil. “Após a construção do anel viário, a Avenida Brasil se tornou a solução de passagem dos caminhoneiros, e precisa dessa obra para diminuir os transtornos com a poeira para os moradores do Bairro Tomaz de Almeida”, comentou o senador Nelsinho Trad.

Para o município de Ribas do Rio Pardo, serão destinados R$ 197 mil. “Essa é a última parcela, do total de R$ 493 mil para obras de pavimentação e drenagem em várias ruas da cidade”, citou o senador.