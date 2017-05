?Brasil está numa encruzilhada?, alerta juiz da Lava Jato

O juiz federal Sérgio Moro disse na noite desta segunda-feira, 8, que "o Brasil está numa encruzilhada". Durante o evento "Pacto pelo Brasil", promovido pelo Observatório Social de Curitiba, o magistrado também afirmou que a Operação Lava Jato corre riscos.

Ao comentar sobre as sucessivas ofensivas no Congresso contra a independência de magistrados e procuradores, Moro citou a Operação Mãos Limpas, que tentou desmontar um esquema de corrupção na Itália, mas acabou fustigada pelo poder político. "Temos o exemplo da Itália, em que havia uma grande expectativa que se tornaria um país muito mais honesto, mas há uma grande dúvida", disse o juiz. Segundo ele, houve uma "reação muito forte" contra a operação no país europeu.

"O Brasil está numa encruzilhada", afirmou Moro. "Tem dois caminhos a seguir. Voltar atrás, como se nada tivesse acontecido, ou seguir em frente. Daí precisa realmente de apoio da cidadania civilizada." O juiz defendeu a existência de "instituições mais fortes e mais infensas à contaminação por esquemas de corrupção".

