Brasil Central reúne governadores, ministro das Cidades e BNDES em Campo Grande

O Fórum Brasil Central reunirá nesta semana em Campo Grande governadores, o Ministro das Cidades e o Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A quarta edição do encontro de 2017 será nos dias 3 e 4 no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

A pauta será norteada por questões relacionadas ao desenvolvimento dos estados integrantes do Consórcio Brasil Central – formado por Mato Grosso do Sul (MS), Mato Grosso (MT), Goiás (GO), Distrito Federal (DF), Tocantins (TO), Rondônia (RO) e Maranhão (MA).

Em relação ao desenvolvimento econômico, está na pauta do Conselho de Administração – que se reunirá às 14h30 de quinta-feira (3.8) – a criação de um mercado comum, que visa a unificação das alíquotas fiscais. Ainda dentro da proposta de mercado comum, a intenção é que sejam elencados produtos complementares de cada estado para formar um bloco de incentivo às exportações.

Reinaldo Azambuja defende trabalho conjunto entre os estados como forma de aumentar a competitividade em relação ao restante do País.

Na manhã de sexta-feira (4.8), será realizado o Fórum de Governadores. Durante o encontro dos chefes do Executivo, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, fará palestra sobre Parcerias e Oportunidades para os Estados. Ainda no período matutino, o presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, falará sobre as Oportunidades para o Desenvolvimento dos Estados. Pela Fundação Dom Cabral, Carlos Braga fará explanação com o enfoque na Crise Econômica: Como Revitalizar o Ambiente de Negócios.

Na última edição do encontro, realizado em Palmas (TO) no início de junho, o governador Reinaldo Azambuja reforçou a importância do trabalho conjunto entre os estados como forma de aumentar a competitividade em relação ao restante do País.

“Não tenho dúvidas de que com esse planejamento estratégico do Consórcio vamos ter um avanço enorme. O Brasil não pode ser pensado numa lógica única, quando pensamos regionalmente nós ganhamos muito em competitividade”, explicou Reinaldo Azambuja.

Em sua quarta edição neste ano, o Fórum de Governadores do Brasil Central tem por objetivo a discussão de soluções conjuntas, aplicáveis a todos os estados envolvidos, que permitam reduzir custos na solução dos problemas e elevar a competitividade regional. Entre os objetivos do Consórcio está também o aumento da representatividade política do Centro-Oeste nas articulações com o Governo Federal.

Várias das discussões feitas pelos governadores geraram projetos que estão em andamento e em fase de implementação em Mato Grosso do Sul. Na área da Educação, está em andamento projeto de inserção de estudantes universitários selecionados para atuarem no planejamento estratégico da gestão pública.

O oferecimento de cursos profissionalizantes a alunos do Ensino Médio por meio da Fundação Itaú é outro projeto fruto das discussões do Brasil Central. O contrato com a Fundação foi assinado no ano passado, durante reunião do Fórum no município de Bonito (MS).

Na área da Saúde, está sendo discutida a compra compartilhada de medicamentos de atenção básica entre os estados, para diminuir o preço dos produtos. No Turismo, está em fase de elaboração o projeto de fomento e comercialização de roteiros turísticos integrados entre as cidades dos sete estados envolvidos.

