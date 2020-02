Braga Netto: Não me faltarão empenho, abnegação, lealdade e disposição

O novo ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto, fez rápido discurso de posse há pouco, agradecendo o convite do presidente Jair Bolsonaro e prometendo empenho e dedicação ao cargo.

"Assumo com cargo com honrosa satisfação e sentimento de dever. Encaro o desafio de coordenar e integrar as ações governamentais com entusiasmo. Espero corresponder às expectativas", afirmou. "Alicerçado em valores adquiridos ao longo de minha vida, não me faltaram empenho, abnegação, lealdade, disposição e contribuir para o País", completou.