Bradesco mantém gestão da folha de pagamento do RJ com lance de R$ 1,3 bi

O Bradesco foi declarado vencedor do leilão para escolha do banco responsável pela administração dos serviços financeiros do governo do Rio de Janeiro, incluindo a folha de pagamento dos servidores. Único interessado a apresentar um lance, o Bradesco ganhou a licitação por R$ 1,3 bilhão. O Bradesco já é o atual prestador de serviços bancários para o Executivo fluminense.

O valor oferecido pelo Bradesco, que será essencial para o governo fluminense pagar parte dos salários atrasados, ficou apenas R$ 32,6 mil acima do lance mínimo previsto em edital. Como não houve outros lances, não há espaço para outros participantes da licitação apresentarem recursos.

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Fazenda, a homologação do resultado da licitação será publicada na edição desta quinta-feira, 10, do Diário Oficial do Estado. A homologação é condição para que o governo e o Bradesco assinem o contrato.

Após a assinatura, o valor da outorga para levar a licitação deve ser pago em até cinco dias úteis. Por isso, a expectativa da Secretaria de Fazenda é que o R$ 1,3 bilhão seja pago na próxima semana.

O governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) conta com o pagamento para pagar parte dos salários atrasados dos servidores públicos. Ainda não receberam todo o vencimento de maio 126.394 servidores ativos, inativos e pensionistas, no valor total de R$ 418 milhões líquidos, segundo a Fazenda estadual.

O salário de junho foi pago apenas aos servidores ativos e inativos da área de segurança (policiais civis e militares, bombeiros e agentes penitenciários), além dos ativos da educação. Conforme os dados da Secretaria de Fazenda, faltam receber 206.825 servidores ativos, inativos e pensionistas, em um total de R$ 569 milhões líquidos.

O atual contrato de prestação de serviços do Bradesco com o governo fluminense venceria no fim do ano. O novo contrato valerá por mais cinco anos, a partir de 1º de janeiro de 2018, embora o pagamento da outorga tenha de ser feito imediatamente.

